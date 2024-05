ESCLUSIVA SI – Bernabé sul ritorno in A del Parma: “Pecchia è il protagonista della promozione”

Questa sera Adrian Bernabé Garcia, centrocampista spagnolo del Parma neo promosso in Serie A, è stato ospite in collegamento a Speciale Calciomercato. Qui le dichiarazioni rilasciate dal centrocampista dei ducali.

Bernabé Garcia felice per il Parma: “Ho lavorato per raggiungere l’obiettivo Serie A”

Sulla promozione del Parma: “Siamo felici, non ho la voce per colpa dei festeggiamenti. Siamo contenti di essere arrivati in Serie A, giocheremo contro le squadre più grandi”.

Bernabé è arrivato a Parma sotto la gestione Enzo Maresca e, nonostante venisse da realtà importanti come Barcellona e Manchester City ora è felice nel campionato italiano: “Sono arrivato grazie a Maresca. Sono arrivato qua e poi quando giochi una partita calcio, a Cosenza ecc.. è uguale, basta che ti diverti”. Anche se ci è voluto qualche mese per ambientarsi nel calcio italiano: “Dopo i primi mesi ho avuto problemi, perché il calcio italiano è molto fisico e tattico”. A coloro che ne mettevano in dubbio l’adattamento al nostro calcio, Bernabé risponde: “A calcio si gioca con la testa e con i piedi”.

Il centrocampista classe 2001 ha parlato della situazione al Parma: “Sono molto felice qua a Parma. Sono rimasto qua per arrivare a questo traguardo. E posso dire di averlo raggiunto”.

Poi Bernabé parla del meraviglioso rapporto del tecnico, Fabio Pecchia, con tutta la rosa: ”È un bravo allenatore, è una brava persona. Ha aiutato tanto a noi giovani. È stato lui il protagonista della promozione. Non è facile seguire un gruppo con tanti ragazzi giovani che vogliono giocare tantissimo. Sono molto contento anche per lui”.

Tra i suoi ex allenatori c’è anche Pep Guardiola: “Ho avuto la fortuna di stare con lui, ho imparato tanto da lui. Ho tentato di prendere dai grandi campioni. Ringrazio tutti quelli che mi hanno aiutato al Manchester City“.

Sul passato interesse del Milan: “È bello che il tuo nome sia legato a club grandi nel mondo del calcio. Avevo un obiettivo quando sono arrivato qua, posso di averlo raggiunto, e sono contento qua“.