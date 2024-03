Verstappen cambia team, scossone improvviso in Formula 1

La stagione 2024 in Formua 1 è cominciata ancora una volta sotto il segno di Max Verstappen, ma arriva la notizia peggiore per i suoi tifosi

La domanda aleggiava già nel paddock prima del GP di Sakhir ed è diventata ancora più di attualità adesso. Chi può battere Max Verstappen e la Red Bull? La risposta è molto chiara, eppure quello che è successo nelle ultime ore cambierà tutto.

Un uragano sul mondiale della Formula 1 e forse la svolta attesa anche dalla FOM che organizza. Perché se è vero che dopo il Covid e gli impianti chiusi, nelle ultime due stagioni la Formula 1 ha vissuto un nuovo boom pazzesco, nessuno vive di rendita. I conti fino ad oggi sono tornati a tutti e non è in caso se la porta è stata chiusa in faccia al Team Andretti che almeno sino al 2026, ma forse anche oltre, non potrà entrare.

Così è aumentato il numero delle gare, portate ad un massimo di 24 che però diventeranno 30 con le Sprint anche in questa stagione. Sono spuntati Gran Premi nuovi, come quelli di Miami e Las Vegas che hanno ottenuto un grande successo. E altri stanno bussando, come quello di Madrid che entrerà in calendario tra un paio di anni.

Ma se la Red Bull, che ha tutto il diritto di farlo, continuerà a dominare la scena come ha fatto dalla fine del 2021 in poi l’interesse dei media e del pubblico potrebbe scemare. Ecco perché Liberty Media guarda sempre più ai fondi di investimento arabi ma ha anche altri piani. Nessuno lo ha smentito e quindi dal prossimo futuro anche il Motomondiale potrebbe finire sotto la sua ala.

Verstappen cambia team, dal Bahrain arriva l’annuncio che cambia la storia della Formula 1

Red Bull imbattibile e Max Verstappen intoccabile quindi. O forse no, perché quanto successo nelle ultime settimane non lo avevamo mai visto. Il caso legato alle presunte molestie di Christian Horner ad una dipendente del team è stato chiuso dalla squadra. Ma in compenso resta aperto da parte della FIA e della FOM che potrebbero obbligarlo a fare un passo indietro.

Questa però è solo una parte della storia, molto più complessa. Perché sullo sfondo c’è in realtà il futuro del campione olandese anche se pareva impossibile. Il suo contratto con Red Bull scadrà soltanto nel 2028, eppure mai come adesso ci sono voci di un suo addio a fine stagione.

Il sospetto è stato accentuato da un’immagine postata dal giornalista francese Frederic Ferret de ‘L’Equipe’. Al termine della gara di Sakhir, un lungo meeting nel paddock tra Toto Wolff e Jos Verstappen, padre del campione del mondo. Interrogato dai media, il team principal della Mercedes ha spiegato che stava solo facendo i complimenti per la bellissima gara del figlio, visto che si conoscono da 25 anni.

Però lui il prossimo anno avrà un sedile libero, quello che lascerà Lewis Hamilton. E allora perché non immaginare un clamoroso affare di mercato, con Verstappen alla Mercedes dal 2025? “In effetti tutto è possibile”, ha commentato sornione Wolff.

Secondo il sito specializzato ‘F1-Insider’, Max Verstappen sarebbe molto preoccupato dall’attuale situazione in Red Bull. E questo potrebbe spingerlo, in mancanza di chiarezza sul caso Horner, a fare una clamoroso retromarcia cambiando team già dal prossimo anno.