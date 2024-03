Vettel torna col botto: in Formula 1 su una monoposto vincente

Pausa ormai agli sgoccioli per Sebastian Vettel che sembra in procinto di riallacciare il casco: spunta l’annuncio sul suo futuro

Sono passati quasi 30 anni dalla prima volta che Sebastian Vettel si è seduto a bordo della sua prima vettura. Correva l’anno 1995 quando il pilota tedesco fece il proprio debutto nei circuiti kart, già all’epoca si vedeva che aveva tutte le carte in regola per essere uno dei futuri protagonisti della Formula 1 e così è stato. In questo momento il campione teutonico è fermo ma stando alle ultime dichiarazioni sembra giunto per lui il momento di tornare a bordo.

Era il 2007 quando Vettel debuttava al livello professionistico: la BMW Sauber fu la sua prima scuderia, ma nel 2022, dopo l’esperienza con l’Aston Martin ha deciso di prendersi del tempo per sé. Doveva essere una scelta definitiva ma a quanto pare il quattro volte campione iridato comincia a sentire una certa nostalgia dell’asfalto.

Dopo 300 Gran Premi disputati di cui 53 vinti, 122 podi complessivi e 4 titoli portati a casa, Vettel non sembra ancora sazio di conquiste. A svelare quello che con ottime probabilità sarà il suo futuro, è stato un altro campione del passato molto vicino al pilota teutonico. I motori sono già caldi, si aspetta solo il suo sì.

Vettel, deciso la sua prossima scuderia: c’è l’annuncio del campione

Niente da fare per lui in questo 2024, che rimarrà un anno sabbatico, ma attenzione al 2025 perché sarà un anno di grandi novità per tutta la Formula 1. Nuova scuderia non solo per Lewis Hamilton, promesso sposo della Ferrari a partire dal prossimo anno, ma anche per il collega tedesco. Stando alle ultime sulla carriera di Vettel, dovrebbe essere proprio lui il sostituto dell’inglese a bordo della Mercedes. L’obiettivo è tornare a vincere.

A rivelare questa possibilità, che ad oggi appare più concreta che mai, è stato Ralf Schumacher. Fratello di Michael e zio di Mick che, intervenuto ai microfoni di Sky in Germania, ha parlato di Vettel raccontando quando abbia voglia di tornare in pista. Ora che in casa Mercedes si sta liberando un posto, potrebbe essere arrivato il momento di accettare le lusinghe.

Non solo Vettel per la casa automobilistica teutonica che in caso di fallimento della trattativa continua a monitorare anche altri nomi. Subito dopo il classe 1987 di Heppenheim piacciono anche il veterano Fernando Alonso e il giovane italiano emergente Andrea Kimi Antonelli. Ancora qualche giorno e si saprà di più su chi ricadrà la scelta del team di Toto Wolff.