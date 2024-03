Champions League, a Monaco la Lazio sogna l’impresa

“Serve coraggio, niente è impossibile”. Sarri docet. Nella notte di Monaco di Baviera la Lazio sogna l’impresa, forgiata però già da una gara di andata perfetta. L’1-0 dell’Olimpico permette ai biancocelesti di tracciare la strada verso i quarti partendo da un solco già ben definito e – soprattutto – promettente. Certo, il Bayern in casa è una certezza; il Bayern in Champions è una certezza. Guai a sbirciare la classifica del Bundesliga: lasciarsi cullare dalla crisi in patria dei bavaresi è un lusso che la Lazio non può permettersi.

Sarri avverte, qualsiasi giocatore in rosa ha qualità. Il probabile doppio recupero dal 1’ di Davies e Sané, insomma, cambia poco nella percezione di una squadra che pure nelle difficoltà rimane tecnicamente spaventosa. “Grande emozioni non ne ho, bisogna essere coraggiosi e determinati: domani sarà durissima”, ha detto Sarri in conferenza stampa. “Siamo consapevoli della grande difficoltà che troveremo in campo, questo ci deve dare spirito di sacrificio e capacità di sofferenza. Poi c’è l’altro aspetto che nel calcio niente impossibile e questo ci deve dare convinzione e coraggio”

Per la gara dell’Allianz Sarri avrà quasi tutti a disposizione, compresi Vecino e Zaccagni ormai pienamente sulla via del recupero completo, anche se per il tecnico biancoceleste sono ancora giocatori da spezzone di gara. Davanti è pronto a tornare dal 1’ Ciro Immobile, entrato nel secondo tempo contro il Milan, così come Hysaj che dovrebbe rilevare Pellegrini a sinistra. In campo a Monaco gli altri due espulsi dell’Olimpico, Marusic e Guendouzi. Squadra al completo a Monaco, quindi, per una Lazio a caccia di un’impresa storica dopo il risultato dell’andata.