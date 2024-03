I migliori per salvare la panchina. Il trascinatore ha un solo nome

In campo con i migliori, senza il minimo dubbio. La settimana di preparazione che introdurrà il Milan alla sfida di Europa League contro lo Slavia Praga non può prescindere da valutazioni di campo che inducano Stefano Pioli a non fare il minimo calcolo. Nonostante l’urna apparentemente favorevole e l’avversario tutt’altro che proibitivo, i rossoneri affronteranno l’impegno continentale di giovedì tirandosi a lucido e programmando l’undici migliore possibile per mettere in chiaro le cose fin dalla gara di andata. L’effetto San Siro sarà importante, a patto che i ragazzi di Pioli riescano ad infiammare l’atmosfera con l’aggressività che aveva contraddistinto il match di andata contro il Rennes. Per ottenere l’obiettivo il tecnico di Parma potrà contare su una rosa sostanzialmente al completo, ad eccezione del solo indisponibile Pobega. Il dubbio riguarda solo la tenuta fisica dei rientranti Tomori e Kalulu per i quali è lecito pensare ad un inserimento graduale e non ad un lancio dal primo minuto senza un minimo di rodaggio. Florenzi resta favorito su Calabria a destra, mentre in mezzo al campo Bennacer è sicuro di una maglia e Reijnders si giocherà le sue carte per affiancarlo. Davanti ci si affiderà, come di consueto nelle notti importanti, alla buona vena di Leao. Una serata da leader per dare seguito alla professione di fedeltà delle ultime ore, sarebbe l’ideale per rilanciare con entusiasmo le ambizioni rossonere anche in questa stagione così controversa.