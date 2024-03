Nerazzurri nei guai, si è rotto il crociato: torna il prossimo anno

Brutte notizie per i nerazzurri, perdono il centrocampista per tutto il resto della stagione: era da poco tornato a giocare regolarmente dopo mesi difficili

Se la Serie A può considerarsi un campionato dominato dalla forza dell’Inter di Simone Inzaghi, prima indiscussa dall’inizio del torneo, in Serie B la situazione è molto diversa. Ci sono infatti diverse squadre in piena lotta per arrivare in zona promozione, nonostante il Parma possa dirsi in questo momento soddisfatto con i suoi 59 punti che valgono il primato.

Dietro gli emiliani seguono a ruota Cremonese, Como e Venezia. Molto più indietro si posiziona invece una delle squadre che, almeno a inizio stagione, aveva dato l’impressione di poter lottare per le zone alte della classifica: il Pisa di Alberto Aquilani.

I nerazzurri vivono un momento molto delicato. Nelle ultime cinque gare sono riusciti solo due volte a conquistare i tre punti. Nell’ultimo fine settimana è quindi arrivato un successo molto importante in trasferta col Cittadella quasi all’ultimo respiro.

In casa contro il Modena, però, nella gara precedente di campionato, non hanno incassato solo un amaro pareggio, ma anche l’ennesimo infortunio stagionale di uno dei migliori centrocampisti della rosa.

Pisa, ko Barberis: serio infortunio al menisco, stagione finita

Alberto Aquilani dovrà fare a meno del suo mediano Andrea Barberis per il resto del campionato a causa di un infortunio al menisco incassato contro il Modena. Questo il recente responso da parte dello staff tecnico toscano, che non é la prima volta che fa i conti con gli stop fisici del centrocampista ex Monza e Crotone.

Barberis era infatti rientrato a pieno regime soltanto poche giornate fa, contro il Venezia, dopo un mese abbondante passato ai box per via di un altro problema al ginocchio.

Non una stagione esaltante per il 30enne scuola Palermo che, fino alla lesione al menisco di pochi giorni fa, aveva giocato soltanto nove partite in campionato, racimolando in totale appena 456 minuti. Prima della gara contro il Modena, aveva giocato dal primo minuto soltanto due partite, contro Reggiana e Lecco. Davvero poco considerando le aspettative di inizio stagione che lo vedevano ai vertici delle gerarchie dell’allenatore romano.

In generale, é una stagione negativa per tutto il Pisa, una delle squadre a inizio stagione considerate all’altezza del raggiungimento della zona play off. Invece le speranze di poter lottare finalmente per la Serie A si sono arenate col passare dei mesi e l’ennesimo ko fisico di Barberis di certo non rincuora l’undici di Aquilani.