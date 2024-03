Atalanta, Gasperini: “Potevamo fare meglio, Scamacca libero mentalmente”

Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, ai microfoni di Sky Sport, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni dopo il pareggio contro lo Sporting Lisbona: “Per come è andata la partita e per il numero di occasioni potevamo fare meglio. Alcune, come i pali, abbastanza clamorose. Però il risultato è comunque positivo, ci giocheremo la qualificazione in casa e lo faremo nel modo migliore”.

Scamacca? “È risultato libero mentalmente, ha fatto le sue giocate ed è stato anche sfortunato. Ha giocato bene, per la squadra. Se gioca così non ci sono problemi, i numeri li ha. Ha fatto un gran gol. L’importante è che sorrida, va bene così”.

Lookman? “Adesso è diventato uno che entra in gioco negli ultimi venti metri ed è sempre in grado di creare pericoli. È rapido e veloce, calcia benissimo. Ogni tanto lo sprono per diventare un giocatore più completo, ha le capacità fisiche per farlo: a volte si nasconde un po’ ma può essere più di riferimento, in quest’anno soprattutto”.