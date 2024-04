Addio e sostituto pronto: lascia la Ferrari

Un clamoroso colpo di scena in arrivo in casa Ferrari, potrebbe arrivare l’addio: lascia Maranello a fine anno

Il mercato dei piloti è sicuramente tra gli aspetti più intriganti che la Formula 1, lontano dalle piste, sta proponendo negli ultimi mesi. Un valzer che Lewis Hamilton lo scorso febbraio ha deciso di inaugurare col botto.

Nessuno avrebbe potuto prevedere la trattativa top secret portata avanti da fine 2023 con la Ferrari: una decisione pazzesca, quella del 39enne inglese, di sposare il progetto propostogli dalla Scuderia di Maranello.

Tanti saluti alla Mercedes che con cui Hamilton ha conquistato sei dei suoi sette titoli mondiali. Un divorzio che non ha lasciato sicuramente indifferente Toto Wolff, Team Principal della Scuderia di Brackley che ciclicamente torna a parlare in maniera abbastanza polemica del tradimento del pilota di Stevenage.

“Sarebbe stato peggio perdere un ingegnere”, ha minimizzato il boss di Mercedes guardando avanti alla sostituzione di Hamilton. Si parla tanto di Carlos Sainz, colui il quale si ritroverà costretto a cedere il suo posto all’inglese per cercare una sistemazione altrove.

Lo spagnolo è conteso anche da Sauber, che dal 2026 diventerà Audi, e – pare – Red Bull. Fuori dai giochi Fernando Alonso, dopo il rinnovo di contratto con l’Aston Martin fino al 2026. E la Ferrari? Pare proprio che in entrata si stia facendo rapidamente strada l’ipotesi della firma di Adrian Newey. La mente dietro il capolavoro Red Bull è un separato in casa e sembrerebbe stia trattando da mesi con il Cavallino Rampante. Parallelamente, però, in casa Ferrari è pronto un addio quasi certo che ha lasciato perplessi parecchi tifosi.

Bye bye Ferrari: ritorno al passato

Non è un mistero che il recente passaggio di Nico Hulkenberg dalla Haas alla Sauber in vista del 2025 possa andare a toccare in maniera diretta anche gli interessi della Ferrari. Perché il legame tra la Scuderia di Maranello e la Haas è forte da ormai tanto tempo.

Come evidenziato da ‘F1-news.eu’ al posto di Hulkenberg a questo punto l’anno prossimo potrebbe arrivare proprio dalla Ferrari il 18enne Oliver Bearman, reduce dall’improvviso e straordinario esordio in Formula 1 alla guida della ‘Rossa’ in quel di Gedda al posto dell’infortunato Sainz.

Una possibilità decisamente concreta per la Haas che dopo i conclamati fallimenti con Mick Schumacher e Nikita Mazepin, potrebbe adesso riprovarci con un nuovo giovanissimo talento. Con la speranza, anche per la Ferrari, che Bearman possa dimostrarsi più pronto dei suoi illustri colleghi per ben figurare in Formula 1 alla guida della Haas.