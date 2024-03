Europa League, De Rossi vs De Zerbi. Speranze Milan e Atalanta

Dopo la pesante eliminazione della Lazio in Champions, tornerà in campo l’Europa League con l’andata degli ottavi di finale: si parte stasera con la sfida tra lo Sporting CP e l’Atalanta. Domani la Roma ospiterà il Brighton, mentre il Milan se la vedrà con lo Slavia Praga. Tre sfide importanti e assolutamente alla portata delle tre italiane, che domani vorranno provare a mettere il muso in avanti, in attesa delle sfide di ritorno.

Si parte stasera con l’Atalanta, impegnata nella trasferta portoghese. Non sta vivendo un buon periodo la formazione di Gian Piero Gasperini, che domenica ha perso lo scontro diretto di Champions contro il Bologna ed è scesa al sesto posto in classifica. Gli orobici hanno già affrontato lo Sporting nei gironi di Champions e hanno dato una buona dimostrazione di forza, gli scontri diretti sono però prove diverse e molto dipenderà da ciò che accadrà oggi. Gasperini vuole una svolta, a partita di stasera.

La Roma vuole continuare a stupire. Sei vittorie in sette partite per Daniele De Rossi, che domani sfiderà Roberto De Zerbi in un confronto tutto italiano. Il Brighton non sta vivendo un buon periodo in Premier League, ecco perché i giallorossi, soprattutto domani all’Olimpico, devono provare a spingere sull’acceleratore per arrivare al meglio alla sfida di ritorno. Romelu Lukaku e Paulo Dybala sono pronti a trascinare, ma la forza di De Rossi è l’affidabilità del collettivo. Il Milan, dopo la vittoria contro la Lazio, domani sfiderà lo Slavia Praga forse nella sfida più abbordabile tra le tre. Sbagliato sottovalutare la sfida, domani a San Siro bisognerà ripetere la prova contro il Rennes: determinati e convinti per mettere un punto importante sulla qualificazione. I rossoneri sembrano aver superato il momento altalenante in stagione, l’obiettivo Europa League resta ben definito e domani bisognerà dare risposte.