Lutto nel mondo dello sport: addio all’ex presidente

Il mondo dello sport piange la scomparsa di un ex presidente, che si è fatto apprezzare per la sua dedizione alla squadra in ogni occasione

La scomparsa di una persona cara non può che fare male a chi ha avuto modo di conoscerla e finisce per toccare in maniera pesante non solo i suoi familiari. Una sensazione di vuoto che va a toccare anche i tifosi quando il lutto colpisce il mondo dello sport.

Ora ad avvertire questo stato d’animo sono gli addetti ai lavori e gli appassionati di basket, in seguito alla morte di Corrado Longoni, ex presidente dell’USAC Basket. Tutto è avvenuto in modo improvviso, per cause che ancora non sono state rese note.

Gli appassionati di basket hanno certamente avuto modo di conoscere e apprezzare Corrado Longoni, morto in maniera inaspettata venerdì 1° marzo 2024, noto soprattutto nel Canavese, realtà in cui ha avuto modo di operare.

Il basket piange la morte di Corrado Longoni

È stato proprio l’USAC Basket, di cui è stato presidente dal 2012 al 2016, a dare l’annuncio. La società non ha mancato di stringersi in occasione di questa triste circostanza anche al figlio Davide, uno dei giocatori più rappresentativi del club, che ha scritto importanti pagine di storia della società, apprezzato dai tifosi per la dedizione alla causa che ha sempre messo ogni volta che era chiamato a scendere sul parquet. Davide Longoni, infatti, ha vestito la maglia del Rivarolo nel percorso che ha portato alla promozione dalla C Silver alla C Gold.

L’addio di Corrado Longoni, avvenuto a soli 57 anni, non può che lasciare un grandissimo vuoto. Nel comunicato diffuso dall’USAC Basket si è cercato inoltre di dare la propria vicinanza alla famiglia dell’ex presidente, che sta certamente affrontando un momento di grande dolore, oltre a mettere l’impegno che ha sempre messo nella gestione della squadra.

“Di Corrado era impossibile non apprezzare l’impegno, la passione e la partecipazione messe a disposizione del mondo Usac, prima come genitore e poi come dirigente. Un abbraccio grandissimo a Patrizia, Davide e Elisabetta da tutti noi” – si legge nella nota.

La palla a spicchi era di sicuro la grande passione dello sfortunato Longoni, anche se chi lo conosce bene sa come lui apprezzasse lo sport a 360 gradi, al punto tale da dedicarsi a questo nei pochi momenti liberi che aveva dalla sua attività. Non solo, lui amava particolarmente anche il tennis, che praticava spesso in compagnia degli amici più cari.