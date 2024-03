Nelle ultime ore si era parlato di una presunta intenzione da parte di Pif, il fondo saudita che controlla il Newcastle, di investire nuovamente nel calcio europeo. Il fondo sovrano saudita, secondo diverse indiscrezioni, sarebbe interessato al Milan, con una presunta deadline, già fissata, e con tanto di incontri con il proprietario dei meneghini, Gerry Cardinale.

Le ultime novità

Da fonti vicine a RedBird, però, pare ci sarebbe stata una forte smentita su ogni possibile colloquio con in corso con PIF. Una secca smentita dunque riguardo ciò che era stato detto in precedenza. Nessun incontro in corso tra le parti