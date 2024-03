Real Madrid ai quarti di Champions… ma quanta sofferenza contro il Lipsia

Dopo la vittoria per 0-1 in Germania, il Real Madrid stacca il pass per i quarti di finale di Champions League: quanta sofferenza per la formazione allenata da Carlo Ancelotti, che ha eliminato un Lipsia rientrato in gioco dopo la rete del vantaggio di Vinicius Jr. Dopo un primo tempo avaro di emozioni, si accende la ripresa con due gol nel giro di tre minuti: al 65′ il gol del brasiliano con il pareggio immediato di Orban. Merito alla squadra di Rose che ci ha creduto fino alla fine dopo la rete dell’1-1 vendendo cara la pelle a Bellingham e compagni e cercando in tutti i modi il gol che avrebbe portato il match ai supplementari.