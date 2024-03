Novità importanti in casa Catania. Secondo quanto raccolto in esclusiva da Alfredo Pedullà Cristiano Lucarelli va verso la risoluzione del contratto. Ecco le sue parole: “Catania-Cristiano “Lucarelli verso la risoluzione consensuale in giornata: c’è la volontà reciproca”. A un passo dunque la fine dell’avventura per il tecnico sulla panchina della società siciliana, deludente in campionato ma che comunque ha raggiunto i playoff grazie al percorso in Coppa Italia.