Ducati, l’ufficialità è una mazzata per Marquez: ora è durissima

La Ducati ha preso una decisione importante e l’ha annunciata ufficialmente: adesso bisognerà vedere cosa succederà con Marquez

Ci sono tanti contratti che vanno in scadenza alla fine del 2024 e pertanto il mercato piloti MotoGP sarà molto interessante. Solo in tre hanno iniziato i test pre-campionato avendo già un accordo per il 2025: Brad Binder, Johann Zarco e Luca Marini.

Alla lista di coloro che sanno già con chi correranno l’anno prossimo si è aggiunto anche Francesco Bagnaia. Infatti, lunedì la Ducati ha ufficializzato il rinnovo fino al 2026 del tre volte campione del mondo. Una firma che non ha sorpreso nessuno, le intenzioni delle parti erano chiare da tempo e il fatto che l’annuncio sia arrivato prima del Gran Premio del Qatar rappresentava un obiettivo comune.

Pecco e la casa di Borgo Panigale hanno un legame forte e non è mai trapelata alcuna indiscrezione su offerte di altri team. Non perché il pilota non riscuota gradimento altrove, ma perché sarebbe stato del tutto inutile provare a convincerlo a cambiare colori. Arrivare nella squadra ufficiale ducatista era un suo sogno e ha ancora fame di vittorie in rosso. In futuro si vedrà se per cercare nuovi stimoli tenterà un’avventura con un marchio differente.

MotoGP, Bagnaia rinnova: cosa succederà con Marquez?

Il rinnovo di Bagnaia rimette al centro delle discussioni di mercato il secondo posto nel team factory Ducati, in questo momento occupato da Enea Bastianini. Il pilota riminese è andato molto bene nei test invernali, sembra che la nuova Desmosedici GP24 sia adatta al suo stile di guida e c’è la possibilità concreta di riscattare un 2023 da incubo tra infortuni seri e difficoltà tecniche. Ma c’è un altro serio candidato a quella sella: Jorge Martin.

Lo spagnolo, invece, è reduce da una stagione straordinaria nella quale ha lottato per il titolo MotoGP fino all’ultima gara. Avrebbe voluto essere già nel 2024 a fianco di Pecco in rosso, però non è stato possibile perché a fine agosto era stata esercitata l’opzione per la conferma di Bastianini. Comunque, Martin riproverà a essere protagonista con il team Prima Pramac Racing. Ha le carte in tavola per convincere Ducati, altrimenti guarderà altre offerte.

Anche Marc Marquez spera di avere delle chance di correre per la squadra ufficiale ducatista. Tutto dipenderà da come andranno i suoi gran premi con il team Gresini Racing, che gli mette a disposizione una Desmosedici GP23. Oggi la lotta per affiancare Bagnaia sembra ridotta a Bastianini e Martin, con Marco Bezzecchi terzo “incomodo” e un Marquez speranzoso. La casa di Borgo Panigale dovrebbe decidere verso maggio, massimo giugno. Ogni pilota avrà tempo per dimostrare il suo valore.

Per Marc rimane anche aperta la possibilità di tornare in Honda, se la RC213V 2024 si dimostrerà competitiva. C’erano stati pure rumors sulla KTM, che però appare più concentrata sull’eventuale promozione del rookie Pedro Acosta. Aprilia preferirebbe invece un rider italiano (Bastianini o Bezzecchi), però attenzione anche a dei risvolti clamorosi.