Juve, Thiago Motta: “Bisogna accettare la sconfitta: hanno meritato dal primo minuto”

Thiago Motta, allenatore della Juventus, ai microfoni di Sky Sport dopo la gara contro lo Stoccarda. “Hanno meritato dal primo minuto, sono stati meglio di noi. Bisogna accettarla, migliorare e recuperare e digerire soprattutto la sconfitta al più presto possibile. Magari una notte, un giorno e poi bisognerà rialzarsi in piedi e affrontare una grande partita contro l’Inter. Errori? Non siamo riusciti a togliere questo controllo del gioco che fanno. Spesso, nel primo tempo, loro uscivano dalla nostra prima pressione con un difensore centrale destro o se no con due contro due a sinistra e noi poche volte abbiamo avuto il controllo. È una squadra che quando ha il controllo del gioco ti mette in difficoltà. Hanno buoni giocatori, è una squadra ben strutturata, ben organizzata. È una squadra difficile da affrontare e noi oggi abbiamo sofferto e ripeto e meritatamente loro hanno vinto. Abbiamo subito tanto e abbiamo subito per la gran parte del tempo il loro gioco facendo fatica a imporre il nostro gioco”.