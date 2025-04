Bagnaia-Marquez, annuncio pazzesco: ribaltata la MotoGP

Marc Marquez e Pecco Bagnaia: sono loro i protagonisti della MotoGP e un annuncio può stravolgere tutto

Sono loro i favoriti al titolo: i piloti più forti, sulla moto più forte. Difficile che il titolo sfugga alla Ducati ufficiale questa volta, anche se la classifica dice che Alex Marquez, con il team Gresini, è in testa.

Un contrattempo verrebbe da pensare, considerando che le prime sei gare dell’anno sono state vinte tutte dal team ufficiale di Borgo Panigale. Cinque Marquez, una Pecco Bagnaia che nelle prime corse ha faticato non poco a tenere testa allo scatenato compagno di squadra. Lo spagnolo è senza ombra di dubbio il favorito per la vittoria del titolo, anche dopo la caduta di Austin, anche se lo scivolone americano ha aperto uno squarcio che potrebbe far bene proprio a Bagnaia.

L’italiano ha faticato a trovare il feeling con la Ducati 2025, ma negli Stati Uniti è sembrato finalmente più sciolto e aggressivo. Così la caduta di Marquez sr gli ha spianato la strada del successo e il piemontese ne ha subito approfittato con un trionfo che ha cancellato l’amarezza dei primi Gp. Proprio la vittoria di Austin potrebbe rappresentare uno snodo fondamentale per la stagione della MotoGP.

Marquez fa volare Bagnaia: cambiano le gerarchie in MotoGP

A pensarla così è l’ex pilota di MotoGP Carlos Checa, oggi commentatore su Dazn. L’ex pilota ha parlato di “risultato cruciale” per Bagnaia ed ha poi spiegato il motivo: “È una vittoria che significa molto. Fin dall’inizio è stato il principale avversario di Marc, dopo aver sofferto lo scorso anno per non aver vinto con la Ducati ufficiale, battuto da Jorge Martin“.

Una delusione che è stata poi acuita all’inizio di questa stagione: “L’arrivo di Marc all’inizio di questa stagione è stato anche difficile per lui“. Però ad Austin è arrivata la vittoria e questo può rappresentare la scintilla per la sua annata: “La vittoria ha dato a Pecco ali e motivazioni. Esce dalla gara più forte e motivato che mai – aggiunge Checa – perché potrebbe pensare che sia stata la sua pressione a causare l’errore di Marquez”.

Un Gp svolta dunque per l’italiano e Checa è convinto che ora “Bagnaia è più in forma che mai, e nelle prossime gare lo vedremo ancora più combattivo“. Se sarà sufficiente per battere Marc Marquez lo si capirà soltanto in pista.