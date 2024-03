Inter, respiro alla zona decisiva

E’ il centrocampo il reparto che più degli altri sta consentendo all’Inter di segnare la differenza con chi la insegue, vanamente in classifica. Ed allora è proprio la zona nevralgica del campo quella in cui Simone Inzaghi dovrà valutare con attenzione i tempi ed i modi del dosaggio delle energie per presentare un undici il più possibile affidabile e competitivo in vista della gara del Civitas Metropolitano contro l’Atletico Madrid. Le buone notizie sembrano arrivare dall’infermeria, con la scelta di Frattesi di non scendere in campo nell’ultimo impegno contro il Genoa e la relativa salvaguardia delle proprie condizioni fisiche. L’ex Sassuolo è pronto per ritrovare una maglia da titolare contro il Bologna. Qualche cautela in più verrà presa con Hakan Calhanoglu, il cui fondamentale recupero in vista di Madrid verrà agevolato dall’affidabilità palesata da Asllani in tutte le gare in cui ha avuto l’opportunità di mettersi in mostra. La scelta rispetto all’utilizzo del turco al Dall’Ara sarà finalizzata ad una crescita di condizione che sarà fondamentale in vista della sfida continentale contro gli uomini di Simeone.