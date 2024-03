Juventus, Alcaraz ko: le soluzioni di Allegri per la mediana

La mattinata di casa Juventus ha portato una brutta notizia in vista della sfida di domenica sera contro l’Atalanta. I bianconeri hanno, infatti, perso per un problema muscolare Carlos Alcaraz. Un altro grande problema per Massimiliano Allegri che, a Napoli, aveva dovuto schierarlo titolare per via degli infortuni di McKennie e Rabiot. Il francese sarà ancora out contro l’Atalanta, mentre lo statunitense ha una piccolissima possibilità di rientrare ma il suo recupero rimane complicato. Max Allegri quindi sarà chiamato a trovare una soluzione per il centrocampo della sua Juventus.

Le condizioni dei due titolari della Juventus

Le due mezzali titolari dei bianconeri, McKennie e Rabiot, durante la gara interna contro il Frosinone aveva riportato due ko piuttosto importanti. Adrien Rabiot aveva riportato la lussazione del primo dito del piede sinistro. Un problema fisico di non poco conto che lo costringerà a stare lontano dal campo per diverse settimane. Nonostante la minimizzazione di Allegri nel dopo gara, anche McKennie deve fare i conti con il suo problema fisico. La lussazione alla spalla è un problema cronico che il texano si porta dietro, aveva rivelato Allegri, ma per riprendersi completamente ci vorrà del tempo. C’è da capire se contro la Dea potrà almeno essere in panchina.

Le soluzioni di Allegri per il centrocampo

Ecco quindi che, stando a queste due situazioni a cui si è aggiunta quella di Carlos Alcaraz, Massimiliano Allegri rischia di dover inventare un nuovo centrocampo per la sua Juventus. Contro il Napoli in campo si erano visti dal primo minuto l’argentino ultimo acquisto di gennaio e Fabio Miretti. Con l’Atalanta, mancando anche Alcaraz salvo recuperi imprevedibili, vedremo una nuova coppia di mezzali.

Locatelli mezzala, Nicolussi in regia?

Una soluzione possibile sarebbe quella dello spostamento di Manuel Locatelli nel ruolo di mezzala. L’ex Sassuolo, di fatto, alla Juventus il ruolo di interno lo ha fatto in rarissime occasioni ormai risalenti alla prima stagione bianconera. In questa situazione di emergenza potrebbe anche essere riproposto con Hans Nicolussi-Caviglia nuovamente titolare nel ruolo di regista. D’altronde il valdostana aveva dato buone garanzie.

Cambiaso mezzala dal primo minuto

L’altra grande soluzione per Allegri è quella che risponde al nome di Andrea Cambiaso. L’esterno ex Bologna e Genoa potrebbe essere adattato mezzala. Il calciatore ligure, per caratteristiche, è molto bravo a proporsi centralmente anche partendo dal ruolo di esterno. E, nei mesi scorsi, Allegri aveva sfruttato le sue qualità nel ruolo di mezzala in alcuni spezzoni a fine gara. D’altronde Andrea nasce nel settore giovanile genoano e in prestito in C nel ruolo anche di trequartista. Ora con l’emergenza in atto, la possibilità che Cambiaso possa essere schierato dal primo minuto come mezzala esiste ed è concreta.

Più difficile, invece, vedere Nonge. Dopo l’errore decisivo contro il Napoli, il giovane centrocampista ex NextGen, sembra difficile che possa essere utilizzato come titolare, nonostante da mezzala a centrocampo sarebbe nella sua posizione naturale. Tantomeno contro una squadra che a centrocampo ha giocatori di grande forza e intelligenza come de Roon, Pasalic e Ederson.