Guai a centrocampo per la Juventus e Massimiliano Allegri: Infortunio per Carlos Alcaraz: lesione a carico del muscolo bicipite femorale, tra 10-15 giorni le condizioni del centrocampista saranno rivalutate per definire con esattezza i tempi di recupero. Alcaraz sarà dunque out per la sfida contro l’Atalanta.