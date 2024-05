Hamilton non ha scelta, deve farlo subito alla Ferrari

Lewis Hamilton è avvisato. C’è una priorità assoluta che lo attende alla Ferrari quando vi approderà l’anno prossimo

Se in pista è la solita musica con Max Verstappen che ha già preso il largo nella classifica iridata, è il mercato a regalare le vere “emozioni” in Formula 1.

Prima l’annuncio improvviso del passaggio, dalla prossima stagione, di Lewis Hamilton dalla Mercedes alla Ferrari, poi l’ufficialità dell’addio di Adrian Newey alla Red Bull.

Ebbene, mentre si rincorrono le voci circa un approdo al Cavallino Rampante dell’ingegnere britannico che ha fatto la fortuna di tutte le scuderie per cui ha lavorato, arriva un avvertimento importante per Hamilton da parte di chi la Ferrari la conosce davvero bene.

Domenicali avverte Hamilton: deve capire la mentalità di Maranello

C’è grande attesa per vedere Hamilton al volante della Ferrari. Non sarà solo un nuovo entusiasmante capitolo della carriera per il driver di Stevenage e per la Rossa di Maranello ma anche un momento cruciale per la Formula 1.

Tuttavia, non sarà tutto rose e fiori. Non per nulla Stefano Domenicali, attuale CEO della Formula 1 ed ex team principal della Ferrari, mette in guardia il sette volte iridato circa i cambiamenti cui inevitabilmente andrà incontro quando metterà piede a Maranello in quanto troverà un ambiente diverso da quello di Brackley.

“Lewis ha bisogno di capire la mentalità di Maranello e dell’Italia e sono sicuro che sia assolutamente curioso di capirlo“, ha osservato Domenicali sottolineando il cambiamento soprattutto culturale che attende Hamilton la cui presenza, sempre per l’ex numero 1 del Cavallino Rampante, calamiterà sì maggiore attenzione con conseguente surplus di pressione, ma potrebbe spingere la squadra verso ambiziosi traguardi, con un impatto positivo in termini di competitività.

Una responsabilità che non spaventa Hamilton che crede nella possibilità di lavorare con Adrian Newey che, ricordiamo, in passato ha espresso il proprio rimpianto per non essersi ‘vestito di rosso’ e che non ha mai nascosto la propria ammirazione per l’ex campione del mondo.

“La mia mossa ha dimostrato che tutto è possibile“, ha risposto il sette volte campione del mondo quando gli è stato chiesto della possibilità di lavorare con Newey alla Ferrari. Insomma, Lewis Hamilton non vede l’ora di avere tra le mani il volante della Ferrari, una sfida che già lo elettrizza. “Sarà un prossimo semestre davvero interessante”, ha assicurato Hamilton, già pronto per quello che verosimilmente sarà l’ultimo capitolo di una carriera indimenticabile.