Re Carlo è ancora ‘el mas grande’. 36esimo campionato in bacheca per il Real

Il Real Madrid ha festeggiato ieri sera la vittoria del 36esimo campionato. Un altro successo, l’ennesimo, che assume un connotato parziale, registrando la semifinale di ritorno di Champions che potrebbe regalare un altro palcoscenico da urlo per i Blancos, sempre proiettati al massimo della potenza spagnola e internazionale. Il tecnico ha così festeggiato con un post sui social: “L’abbiamo fatto di nuovo, siamo CAMPIONI!!! Oggi ho solo parole di ringraziamento per i miei giocatori, il mio staff, i nostri tifosi e tutte le persone che formano questo meraviglioso club dal presidente all’ultimo impiegato. Non è stata una strada facile, ma in una stagione particolarmente complicata questo Real Madrid ha dimostrato nuovamente perché è la migliore squadra del mondo. Grazie a tutti per l’impegno e la qualità. È stato spettacolare!!!”

E siamo già convinti che tutti, in casa Madrid, stanno già pensando alla sfida contro il Bayern. Perché la proiezione del tasso di concentrazione è sempre ai massimi livelli. Così deve essere per chi ha sulla carta d’identità il nome ‘Campione’.