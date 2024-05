Real Madrid, Blancos campioni di Spagna

Grazie al successo sul Cadice nel pomeriggio e con la sconfitta del Barcellona in trasferta a Girona, il Real Madrid è aritmeticamente campione di Spagna. Per le ‘merengues’ si tratta del 36° titolo nazionale, per Carlo Ancelotti il suo secondo successo nella Liga dopo quello del 2021-22. Girona che ottiene aritmeticamente la qualificazione in Champions.

Barca ko, Ancelotti sorride e festeggia

Nel pomeriggio il Real Madrid aveva battuto 3-0 il Cadice con le reti di Brahim Diaz, Jude Bellingham e Joselu. I Blancos si erano così portati a 13 punti di vantaggio sul Barcellona. Un Barcellona che non è riuscito a evitare la festa delle “merengues”. Il Girona infatti ha sconfitto 4-2 il Barca, ribaltano l’1-2 inziale e portandosi così a casa l’aritmetica certezza della prossima Champions League. In gol sono andati Dovbyk, Portu(2) e Gutierrez, per il Barca Christensen e Lewandoski.

Ecco il post del Real Madrid: