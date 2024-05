Bomba dalla Spagna: complotto Marquez-Bagnaia

Arriva una notizia bomba dalla Spagna che riguarda Marc Marquez e Pecco Bagnaia: roba da lasciare senza parole i tifosi di entrambi i campioni

Lo spagnolo sta alzando il proprio rendimento nelle ultime gare per potersela giocare con i migliori. Dal canto suo Pecco ha mostrato ad Jerez di essere ancora il numero 1 e questo è piaciuto molto all”interno del box Ducati.

La gara di Jerez ha restituito agli appassionati di MotoGP il vero Marquez, in grado di dare del filo da torcere a tutti e arrivato ad un passo dalla vittoria. Pecco Bagnaia ha dovuto dare fondo a tutto il suo talento per tenere dietro lo spagnolo e alla fine ha vinto con merito, riportandosi a 17 punti dal leader della classifica Martin, malamente scivolato mentre era in testa. Un capolavoro quello del #1, abile a sorpassare un paio di rivali all’esterno durante le prime fasi di gara e perfetto nella gestione gomme degli ultimi 3 giri.

Marquez ce l’ha messa tutta e probabilmente ha chiuso il cerchio con la pista di Jerez, dove nel 2020 aveva riportato l’infortunio all’omero della spalla destra. Adesso fisicamente è apposto e anche la confidenza con la GP23 sta crescendo di volta in volta, rendendolo competitivo per le prime posizioni. Le scivolate di Austin e della Sprint del sabato in Spagna, sono state cancellate da una prestazione indomita, passata non inosservata anche agli occhi dell’ingegner Dall’Igna.

Ducati, Dall’Igna felice per la vittoria di Bagnaia a Jerez: Marquez parte in svantaggio

Il direttore tecnico di Ducati Corse ha voluto sottolineare come il lavoro di Marquez sia stato fantastico, anche per la differenza che esiste tra la sua moto del Team Gresini e la GP24 della squadra Factory.

“Tra la GP23 e la 24, quest’anno la differenza è un po’ più grande rispetto agli anni precedenti. Poi, ovviamente, dipende dai circuiti“. Chiaro che la vittoria di Pecco abbia inorgoglito anche Dall’Igna: “Ha fatto una delle sue gare più belle, e sinceramente ne ho viste tante. A Jerez ha dimostrato di meritare i titoli mondiali”.

Insomma solo miele per il #1 che può contare su un vantaggio tecnico importante su Marquez (ma non su Martin) e questo potrebbe rappresentare un ‘assicurazione fondamentale per il prosieguo della stagione come evidenziato da ‘ElNacional.cat’. Gli aggiornamenti sulla sua Ducati saranno sempre un passo avanti rispetto al box di Gresini e alla lunga questo può fare la differenza. Marquez spera di diventare un pilota ufficiale nel 2025 per avere lo stesso trattamento.