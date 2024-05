Secondo quanto riportato dal nostro Alfredo Pedullà, in casa Juventus, si lavora sempre di più per Thiago Motta come prossimo allenatore della formazione bianconera. Ecco i dettagli: Thiago Motta–Juventus: si lavora su un triennale più che su un biennale con opzione. Le cifre che girano (3,5 milioni a stagioni) sono un po’ al ribasso rispetto alla verità.

