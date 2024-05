Playoff Serie B, Palermo-Sampdoria 2-0: blucerchiati eliminati

Termina al primo turno dei playoff la corsa verso la Serie A della Sampdoria. I blucerchiati di Andrea Pirlo cadono 2-0 al Barbera contro il Palermo di Mignani.

Palermo-Sampdoria 2-0, le reti

Un gol per parte decide la prima gara dei playoff. Gara che si sblocca al 43′ con Diakite. Brunori rimette in mezzo un pallone, pasticcia la difesa della Samp: la palla arria a Diakitè che con un mezzo esterno batte Stankovic che non può nemmeno intervenire. Palermo in vantaggio! Pronti-via e al 5′ della ripresa è ancora Diakite a fare 2-0. Raddoppia subito il Palermo! Cross dalla sinistra di Lund, Diakitè si fa trovare pronto in area e con il piatto batte Diakitè. 2-0 per i rosanero! Dopo 5 minuti di recupero la gara termina 2-0. Il Palermo affronterà ora il Venezia in semifinale.