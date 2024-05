Serie A, Milan-Genoa: le formazioni ufficiali

Tra poco meno di un’ora Milan e Genoa scendono in campo la quartultima uscita della loro stagione. Rossoneri e rossoblù arrivano a questo match senza più obiettivi, infatti la squadra di Gila ha ormai conquistato la salvezza matematica, mentre il Milan è ormai in Champions League. Stefano Pioli tuttavia vorrebbe confermare il 2° posto e per farlo dovrà ottenere i tre punti in vista del posticipo serale tra Roma e Juventus.

Le scelte ufficiali di Pioli e Gilardino

Il tecnico di Parma conferma tanti titolari (Calabria escluso, ancora fuori per squalifica) nel suo Milan anti-Genoa, e conferma ovviamente anche il modulo 4-2-3-1, nonostante l’assenza di Loftus-Cheek: Sportiello; Florenzi, Gabbia, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Reijnders; Chukwueze, Rafael Leão, Pulisic; Giroud.

L’ex di turno, Alberto Gilardino, calciatore del Milan dal 2005 al 2008, cerca il colpo mancato all’andata dal suo Genoa, sconfitto non senza polemiche nel finale dal gol di Pulisic. Solito modulo 3-5-2: Martinez; Vogliacco, De Winter, Vasquez; Spence, Thorsby, Badelj, Frendrup, Martin; Ekuban, Retegui.