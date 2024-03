Pioli dopo Milan-Slavia Praga: “Sfida aperta. Loro sono pericolosi”

Dopo la gara tra Milan e Slavia Praga, vinta dai rossoneri 4-2, il tecnico dei rossoneri Stefano Pioli è andato ai microfoni per parlare della gara. I rossoneri non riusciti ad ipotecare la qualificazione, faticando nonostante la superiorità numerica.

Milan-Slavia Praga, Pioli: “Potevamo fare meglio nel secondo tempo”

Il tecnico dei rossoneri ha risposto così negli studi di Sky, alla domanda sulla prestazione del Milan nel secondo tempo: “Sì, mi aspettavo di più nel secondo tempo, nonostante fossimo partiti bene con due occasioni per il 4-1“.

Non solo il secondo tempo sotto le attese, ma anche qualche errore d’attenzione sui due gol dei cechi: “Sul secondo gol, abbiamo sbagliato la disposizioni. I giocatori hanno deciso di partire più alti e abbiamo sbagliato. Sul primo gol, eravamo tre contro due dal limite, comunque abbiamo subito un tiro dal limite. Il secondo gol loro, nonostante la superiorità, ci ha tolto qualcosa“. Un errore su cui Pioli dovrà lavorare per correggere il difetto: “Comunque siamo avanti col doppio vantaggio, ma dobbiamo fare meglio. Col Rennes abbiamo fatto lo stesso errore del secondo gol con una sola linea e troppo alti“.

Sfida ancora aperta

La gara di ritorno tra Milan e Slavia Praga è ancora molto aperta nonostante il doppio vantaggio. Lo sa bene Pioli che lancia un monito: “Al ritorno dovremo stare attenti, perché loro in inferiorità hanno dimostrato di stare in partita e fare bene – e successivamente ha proseguito – Loro sono una buona squadra, ma dovranno cambiare approccio. Non potranno attenderci. Ma dovremo affrontarla bene e prepararla bene perché sono verticali, veloci, sono pericolosi“.