Serie A, Monza-Lazio: le formazioni ufficiali

Secondo anticipo della 35^ giornata in campo allo U-Power Stadium di Monza tra Raffaele Palladino e la Lazio di Igor Tudor. I biancorossi brianzoli cercano punti per migliorare ulteriormente il loro posizionamento in classifica. Tudor e i suoi, invece, seguono ancora la possibilità di arrivare nelle prime 5 posizioni in classifica.

Le scelte ufficiali di Palladino e Tudor

Mister Palladino per la sfida del suo Monza contro la Lazio sceglie ancora il 4-2-3-1:Di Gregorio; Birindelli, Marì, Izzo, Kyriakopoulos; Pessina, Bondo; Colpani, V. Carboni, Zerbin; Djuric.

Igor Tudor che cerca l’ennesima vittoria della sua gestione per continuare a sperare nella Champions League conferma il solito 3-4-2-1: Mandas; Patric, Romagnoli, Hysaj; Marusic, Guendouzi, Kamada, Zaccagni; Felipe Anderson, Luis Alberto; Immobile.