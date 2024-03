Alex Zanardi a più di tre anni dall’incidente: come sta oggi

Dal 16 giugno 2020, giorno del terribile incidente in handbike, Alex Zanardi non è più comparso in pubblico: come sta oggi

Sono passati ormai quasi quattro anni da quel terribile incidente del 19 giugno 2020 che ha messo nuovamente in serio pericolo la vita di Alex Zanardi. Il paraciclista italiano era impegnato in una staffetta di beneficenza in handbike quando è stato travolto da un camion mentre percorreva la statale 146 all’altezza di Pienza, in Toscana.

Un impatto violentissimo, che ha fatto temere il peggio a tutti i fan dell’atleta bolognese. Dopo un ricovero in terapia intensiva, tre operazioni e diverse settimane in coma farmacologico Zanardi ha mostrato qualche lieve miglioramento. Un percorso lungo, fatto di piccoli ma importanti passi che gli ha permesso di tornare a casa a dicembre 2021.

Da quel momento in poi Zanardi ha sempre proseguito la riabilitazione, grazie all’aiuto dei professionisti del settore e dei suoi familiari. Tuttavia, dal giorno del tremendo schianto in Toscana il campione italiano non è più comparso in pubblico. I tantissimi fan del 57enne di Bologna attendono da tempo notizie più dettagliate sulle sue condizioni di salute e sperano ovviamente di poterlo vedere di nuovo in TV o comunque in qualche occasione pubblica.

Come sta Zanardi: le ultime sulle condizioni del campione

Negli ultimi tempi ha parlato del paraciclista italiano solo il primario del reparto di Riabilitazione dell’ospedale San Bortolo di Vicenza, Gianrettore Bertagnoni. Zanardi ha riacquistato la coscienza proprio presso l’Ospedale padovano, nel gennaio 2021, dove era stato trasferito un paio di mesi prima.

Bertagnoni, in un’intervista rilasciata al ‘Giornale di Vicenza’, ha precisato che il programma di riabilitazione a cui è sottoposto l’atleta bolognese è molto lungo, aggiungendo anche che il recupero è lento. Di recente è emerso che l’ex pilota di F1 riesce a muovere gli occhi e a comunicare, seppure con qualche difficoltà. Zanardi, inoltre, riconosce sua moglie Daniela e suo figlio Niccolò, che gli sono sempre accanto e non gli fanno mai mancare amore e cure.

Al momento non ci sono altri dettagli sulla salute del campione italiano: l’unica cosa che trapela è che Zanardi sta continuando a lottare. Considerando la sua grinta e la sua tenacia – caratteristiche che lo rendono ormai un modello di vita – è chiaro a tutti che proseguirà su questa strada anche in futuro, nella speranza di poter tornare un giorno ad abbracciare i suoi tantissimi ammiratori.