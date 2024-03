Ferrari shock, Sainz ko: i tempi di recupero

Brutte notizie in casa Ferrari. Dopo i problemi dell’esordio anche a Jeddah la Rossa deve fare i conti con particolari problematiche.

Sono ore calde in Formula Uno visto che tra pochi minuti cominceranno ufficialmente le prove per il Gran Premio di Jeddah, in Arabia Saudita. Il favorito manco a dirlo è ‘Super Max’ Verstappen, già dominatore del primo gran premio stagionale e favorito per la vittoria finale. Nel primo Gran Premio in Bahrain l’olandese ha letteralmente dominato dall’inizio alla fine, davanti al compagno di squadra Sergio Perez e al ferrarista Carlos Sainz, autore di una buona prova per aprire il 2024.

In casa Ferrari c’era preoccupazione visto i problemi ai freni di Leclerc nel primo Gran Premio, ma nelle ultime ore la Rossa ha dovuto assistere all’ennesima tegola, una maledizione che ogni anno sembra abbattersi sui piloti Ferrari. Nella giornata di ieri aveva avuto dei problemi e qualche ora fa è arrivata l’ufficialità: Carlos Sainz sarà costretto a saltare il Gran Premio dell’Arabia Saudita, assenza pesantissima per le ambizioni della Rossa, sia nel Mondiale piloti che soprattutto in quello costruttori.

Attraverso un comunicato ufficiale la Ferrari ha annunciato che al pilota spagnolo è stata diagnosticata l’appendicite e che quindi Carlos dovrà essere operato il prima possibile. Una notizia tutt’altro che positiva e che frena il buon momento dello spagnolo. Sainz è senza vettura per il 2025, ricordiamo (ancora una volta) l’innesto di Hamilton dal prossimo anno, e lo spagnolo ha bisogno di buone prove per convincere squadre ad ingaggiarlo. Niente da fare però, Carlos salterà questo Gran Premio, rientrerà a casa e poi proverà (dovrebbe farcela) a essere a disposizione per i prossimi impegni. Intanto la scelta del sostituto è a sorpresa.

Carlos Sainz has been diagnosed with appendicitis and will require surgery. As from FP3 and for the rest of this weekend, he will be replaced by reserve driver Oliver Bearman. Oliver will therefore take no further part in this round of the F2 Championship. The Ferrari family… pic.twitter.com/zePBeZlJED — Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) March 8, 2024

Ferrari, le ultime su Sainz

Al posto di Sainz debutterà in Formula Uno il giovane talento diciottenne Oliver Bearman, pilota che doveva essere impegnato in Formula Due ma che è stato chiamato improvvisamente. Grossa chance per Bearman che potrà mostrare le proprie abilità davanti a tutto il mondo e con una vettura di livello mondiale.

Non sarà lo stesso per la Ferrari che puntava molto su Sainz e che dovrà rinunciarvi a sorpresa per questo Gran Premio. L’augurio è che Bearman possa sostituirlo al meglio, magari portando risultati insperati. La Ferrari ha augurato al ragazzo piena guarigione ed il prima possibile. Dopo i problemi di Leclerc all’esordio ancora una tegola per i fan della Rossa.