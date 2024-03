Questa mattina le delegazioni Milan e Inter si sono recate a Palazzo Marino per un colloquio col Sindaco di Milano Beppe Sala. A rappresentare Milan e Inter, rispettivamente il presidente Scaroni e l’AD Antonello. Argomento all’ordine del giorno? La possibilità di ristrutturare San Siro. Un progetto ancora in fase embrionale che il Sindaco della città meneghina vuole proporre a Inter e Milan.

In mattinata i dirigenti di Milan e Inter sono arrivati al Comune per andare a colloquio con Sala. L’incontro aveva l’obiettivo di presentare il progetto di WeBuild per la ristrutturazione dello storico impianto. La questione stadio a Milano tiene banco ormai da anni, ma ancora non si è giunti ad una soluzione. Nel frattempo le due società hanno vagliato la possibilità di trasferirsi in nuovi impianti che dovrebbero sorgere nell’hinterland milanese.

Ecco il video dell’arrivo di Antonello, AD dell’Inter a Palazzo Marino:

Dopo poco meno di due ore di incontro le delegazioni delle due società sono uscite dalla sede del Comune. L’incontro non ha sortito particolari effetti, le società hanno ascoltato i progetti di Beppe Sala e dell’amministrazione del capoluogo lombardo. Le parti si riaggiorneranno ma per il momento non c’è alcun passo avanti in merito. “Troppe presto per parlare di qualsiasi cosa”, queste le poche parole rilasciate dai protagonisti alla fine dell’incontro.

Alla fine dell’incontro c’è stato un rapido colloquio tra Scaroni e Antonello, poche decine di secondi per scambiarsi un paio di battute, probabilmente sul progetto di San Siro. E poi si sono salutati prima di lasciare la sede del Comune di Milano. Ecco il video: