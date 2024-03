Cagliari e Sassuolo, successi vitali nella lotta salvezza

Sabato di Serie A che si apre con due match chiave per la salvezza. Successo fondamentale alla Unipol Domus per il Cagliari contro la Salernitana. Importante successo invece del Sassuolo che batte 1-0 il Frosinone dell’ex Di Francesco. Sardi ora al 13^ posto. Primo successo per Ballardini che resta comunque in piena zona retrocessione.

Cagliari-Salernitana 4-2

Un grande Cagliari batte la Salernitana alla Uniopol Domus nella 28^ giornata di Serie A. Sardi che indirizzano la gara già nella prima frazione. Il vantaggio degli uomini di Ranieri al 12′. Zappa lancia per Lapadula che salta Ochoa e Manolas depositando in porta l’1-0. Rete inizialmente annullata per fuorigioco, poi convalidata dopo ausilio del Var. Fuorigioco per cui viene poi annullato il raddoppio a Gaetano che due minuti dopo fa comunque gol. Perfetto contropiede di Nandez che affida la palla all’ex Napoli, Gaetano sterza su Zanoli e batte Ochoa con una conclusione precisa per il 2-0.

Secondo tempo

In avvio di ripresa è poi Shomurodov subentrato a Gaetano a firmare dopo un’azione personale la rete del 3-0. Al 56′ la risposta dei ragazzi di Liverani. Zanoli crossa da destra e trova pronto a centro area Kastanos che batte un non perfetto Scuffet. Una rete che rianima i campani. Al 58′ corner di Candreva e colpo di testa di Maggiore con Scuffet che sbaglia e la palla che entra in porta per il 3-2 che riapre la gara. Al 70′ il primo giallo della gara è per Augello che commette fallo a centrocampo su Coulibaly. Cagliari che torna a +2 al 76′. Shomurodov salta secco Fazio e calcia in porta ribadendo poi in rete dopo la corta respinta di Ochoa. A 5 dalla fine primo giallo anche in casa Salernitana. Sambia atterra Shomurodov in ripartenza e viene ammonito.

Sassuolo-Frosinone 1-0

Succede poco nella prima frazione che termina senza gol. Frosinone che perde subito Valeri, al suo posto entra l’ex Lirola. Due le ammonizioni in casa neroverde con Thorstvedt e Doig che fermano irregolarmente uno Brescianini e l’altro Soulé. Sono comunque i ragazzi di Ballardini a provarci di più nel primo tempo. Prima con Pinamonti al 35′ che supera Okoli ma calcia in modo semplice per Turati. Poi con Laurienté nel finale della prima frazione, stoppato ancora dall’estremo difensore ospite.

Secondo tempo

Al 51′ terzo giallo della gara questa volta in casa Frosinone. Ghedjemis trattiene Pinamonti e viene ammonito. Al 55′ viene concesso un rigore al Frosinone per fallo di Thorstvedt. Dopo intervento del VAR il penalty viene però cancellato. 4 minuti dopo è allora proprio il centrocampista neroverde a sbloccare la gara. Doig serve in area Thorstvedt che scarica un gran diagonale e fa 1-0. Il Sassuolo gestisce la gara e al 73′ arriva il terzo giallo per i ragazzi di Ballardini con Laurienté che viene ammonito per un duro intervento a centrocampo. Al 90′ il Frosinone spreca la chance per pareggiare. Ferrari atterra Cuni in area. Dal dischetto si presenta Kaio Jorge che sbaglia colpendo il palo esterno della porta di Consigli.