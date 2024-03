Cremonese, Stroppa lancia la sfida a Pecchia

Continua la lotta in vetta al campionato di Serie B. Dopo la vittoria di ieri del Parma contro il Brescia, è arrivata oggi la risposta della Cremonese. Crollano Como e Catanzaro. Colpo salvezza della FeralpiSalò a Modena e dello Spezia contro il Sudtirol.

Le gare delle 14.00

Una doppietta di Verde regala poi i 3 punti allo Spezia che batte 2-1 il Sudtirol con l’ex Roma che la sblocca già all’ottavo. Pari ospite al 22′ la firma è di Casiraghi su calcio di rigore. Con Verde che poi dagli 11 metri regala ai Liguri i 3 punti al 73′ . 5 gol e tanto spettacolo tra Modena e FeralpiSalò con gli ospiti che la spuntano nel recupero. A sbloccarla sono però i canarini con Abiuso dopo 6 minuti. Pari ospite siglato da Di Molfetta al 34′ con Butic che al 7′ minuto di recupero del primo tempo fa 1-2 su rigore. Altri due penalty la decidono poi nella ripresa. Prima il pari di Palumbo al 65′. E poi il definitivo 2-3 firmato da La Mantia al 91′. Termina poi 0-0 la sfida tra Cosenza e Cittadella.

Le gare delle 16.15

Vince nel finale lo spareggio per il secondo posto la Cremonese contro il Como. Lariani in 10 per quasi tutta la gara per l’espulsione di Strefezza dopo consulto VAR. Vantaggio grigiorosso in chiusura di primo tempo a segnare è Coda su calcio di rigore. La risposta ospite è poi affidata a Da Cunha che trova l’1-1 al 67′. Prima che a due minuti dalla fine sia poi Zanimacchia a regalare a Stroppa i 3 punti. 3 punti che arrivano nel finale anche per il Pisa che batte 1-0 la Ternana con la firma di Moreo. Un’autorete basta invece alla Reggiana per battere il Catanzaro la firma in negativo è di Fulignati sfortunato nell’occasione.