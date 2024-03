Gilardino e Palladino, amici con tante vite in comune. Mister futuro?

Alberto Gilardino e Raffaele Palladino hanno giocato insieme e sono amici di vecchia data. Sfida, questa sera, tra gemelli diversi pronti a prendersi tutto per diventare due mister del futuro. Ma ci sarà tempo per pensare a quello che accadrà, perché stasera si trovano di fronte nel comando di Genoa a Monza, nella sfida del sabato sera del Ferraris. I due hanno una serie di vite in comune. Anzitutto hanno vestito la maglia rossoblu in due parentesi differenti, avendo perà avuto entrambi Gasperini come allenatore. Hanno giocato insieme in un’amichevole della Nazionale del 2009 contro l’Olanda.

Una gara, quella di stasera, assai ricca di significati. E chissà che non possa anche essere un incrocio tra destini. Non sono nuovi, infatti, i rumors che vedrebbero Galliani molto interessato ad Alberto Gilardino. Nel frattempo Raffaele Palladino è nel mirino di diverse big italiane, che ci hanno già fatto più di un pensiero. Li unisce anche un gioco offensivo improntato sulla verticalità.

Due modi diversi di attaccare: Gilardino predilige un 3-5-2 atipico con tanta qualità tra gli esterni e gli inserimenti, avendo una costruzione dinamica, mentre Palladino ama la fantasia e l’estro della trequarti, con un giro palla più lungo e navigato per cercare di far muovere le linee di pressione avversarie. Insomma, anche a livello tattico tante vite in comune. Un approccio moderno di chi si sta adattando con grande capacità all’evoluzione del mondo del pallone. Ma stasera sarà tutta un’altra storia…