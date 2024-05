Lazio, a San Siro serve la partita tecnicamente impeccabile

La Lazio non vuole sbagliare e a San Siro cerca tre punti che sarebbero fondamentali contro un’Inter che vuole concludere nel migliore dei modi il campionato dopo aver conquistato il tricolore. Ieri Tudor ha tratteggiato gli ingredienti da mettere in pratica questa sera: “Una Lazio perfetta, andiamo a casa della squadra più forte d’Italia che sta giocando un calcio bello e concreto. È la miglior squadra di questo anno, stanno facendo un grande lavoro nella programmazione e nella crescita. Andiamo la per fare del nostro meglio, ci sono due gare da disputare e sei punti ancora in palio, bisogna stabilire la classifica nell’ottica europea e vedere a quale competizione partecipare”.

La probabile formazione della Lazio (3-4-2-1): Provedel; Patric, Casale, Gila; Marusic, Vecino, Rovella, Pellegrini; Kamada, Zaccagni; Castellanos. All.: Tudor.