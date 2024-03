Malore in allenamento, morto a 30 anni: tragedia per il calcio italiano

Si è sentito male subito dopo l’allenamento e non si è più ripreso: addio al giovane calciatore. Altro lutto terribile per il calcio italiano

Nell’ultimo periodo il calcio italiano è purtroppo condizionato anche da tragedie che hanno scosso tutti gli appassionati. Alcuni di questi lutti hanno lasciato una cicatrice profonda: basti pensare a Davide Astori, scomparso nel 2018, ma anche a Piermario Morosini, Giuliano Taccola e Renato Curi. Purtroppo nelle scorse ore questa terribile lista si è allungata: un altro calciatore è morto improvvisamente mentre si allenava con la sua squadra.

Gabriele Di Vito, 30 anni, ha perso la vita martedì scorso mentre si trovava sul campo da calcio della sua squadra, il Guardialfiera, team del piccolo centro molisano in provincia di Campobasso che milita in Prima Categoria. Il 30enne aveva terminato il consueto allenamento con i suoi compagni quando a un certo punto ha cominciato a sentirsi male.

Di Vito, che nella vita svolgeva la professione di imprenditore oleario (conduceva la sua azienda assieme ai familiari, ndr), si è accasciato a terra poco dopo il rientro negli spogliatoi. Lo staff ha praticato subito al giocatore il massaggio cardiaco ed è stato utilizzato anche il defibrillatore, ma ogni tentativo si è rivelato vano: il cuore di Gabriele ha smesso di battere.

Morto a 30 anni: la tragedia sconvolge il calcio italiano

Stando a quanto riportato dai media locali, pare che il calciatore e imprenditore sia stato colpito da un aneurisma. Al momento la salma del 30enne – che lascia la compagna Teresa e il loro figlioletto Giovanni – resta a disposizione da parte delle autorità giudiziarie in merito a un eventuale esame autoptico che potrebbe chiarire le cause della morte.

La scomparsa improvvisa di Gabriele Di Vito ha fatto precipitare nel dolore l’intera comunità di Guardialfiera e di Campomarino, paese di origine del giovane. Nel frattempo sui social sono giunti tantissimi messaggi di cordoglio da parte di amici che hanno voluto ricordare Gabriele con parole struggenti: “Questo numero, da ora in avanti sarà sempre il tuo. Ti ricorderemo per sempre. Di Vito Gabriele 14 grazie. Hai unito tutti, anche in questo!“, si legge in uno dei tanti post.

Anche molte compagini molisane hanno voluto esprimere tutto il loro cordoglio per l’improvvisa scomparsa del calciatore. Tra queste anche il Termoli Calcio, che milita nel girone F di Serie D, e l’Isernia San Leucio, attualmente in testa nel campionato di Eccellenza molisana.