Fiorentina-Roma: le formazioni ufficiali

In campo tra poco più di un’ora Fiorentina e Roma. Al Franchi di Firenze i viola e i giallorossi cercano tre punti per rilanciarsi seriamente nella corsa all’Europa che conta. La formazione di Italiano arriva da una prestazione in Conference League molto grintosa in cui è arrivata la vittoria nel finale 4-3. I giallorossi di De Rossi invece continuano i loro grande periodo di forma avendo vinto 4-0 sul Brighton di De Zerbi.

Gli undici titolari di Fiorentina e Roma

Italiano sceglie il 4-2-3-1 per la sua Fiorentina contro la Roma e conferma ancora Sottil sempre più riemerso nelle gerarchie del tecnico mentre davanti riecco Belotti. La squadra viola si schiera con: Terracciano; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Mandragora, Lopez; Gonzalez, Bonaventura, Sottil; Belotti.

De Rossi conferma il tridente che sta facendo benissimo e si rivede Aouar a centrocampo. Dietro come sempre ormai c’è Svilar e in difesa a Llorente gioca come terzino sinistro. Questo l’undici di DDR: Svilar; Llorente, N’Dicka, Mancini, Angelino; Aouar, Paredes, Cristante; El Shaarawy, Lukaku, Dybala.