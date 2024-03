La notizia gela i tifosi, lutto nello sport: addio al campione d’Italia

Un gravissimo lutto ha colpito il mondo dello sport italiano, nei giorni scorsi è venuta a mancare una figura storica: c’è grande commozione

Come un fulmine a ciel sereno arriva una di quelle notizie che gelano il sangue e che fermano il cuore per qualche istante. Il mondo dello sport italiano piange la scomparsa di una delle figure storiche dell‘atletica. Giuseppina ‘Pina’ Torello è passata a miglior vita. Un vero e proprio talento nella sua categoria. Aveva 80 anni. L’annuncio è stato dato direttamente dai suoi familiari con un post pubblicato sui social network.

Una terribile notizia per il mondo dell’atletica italiana che l’ha sempre vista come un vero e proprio simbolo. Tra gli anni ’60 e quelli ’70 era la principale mezzofondista del nostro Paese. Il suo lutto risale alla giornata di martedì 5 marzo, ma solamente nelle ultime ore è stata resta nota la bruttissima notizia. Dopo che il comunicato ha iniziato a diffondersi sono iniziati ad arrivare i primi messaggi di cordoglio da parte di chi l’ha conosciuta e di chi ha cercato di emularla in questo sport.

Lutto nel mondo dell’atletica, addio a Giuseppina ‘Pina’ Torello

Una piemontese doc, nativa di Vicoforte (provincia di Cuneo), ha rappresentato la nostra Nazionale maggiore in ben 16 occasioni. Nel 1973 ha partecipato alla sua prima edizione Mondiale, ovvero quella della corsa campestre. Nel corso della sua carriera ha conquistato ben due titoli italiani assoluti individuali sui 1500 indoor: il primo nel ’72, il secondo nel successivo anno.

Sono stati i suoi primi titoli della storia. In quelle due occasioni ha indossato la maglia dell’Alco Torino dopo che aveva gareggiato per la “Snia Libertas Torino“. Sempre nel ’72 aveva stabilito anche il record italiano: ovvero quello dei 3mila metri all’aperto. Dopo aver appeso le scarpette al chiodo, però, è rimasta sempre fedele a questo sport anche con un altro ruolo. Prima come quello di allenatrice e poi come dirigente.

Il tutto insieme alla fedele collaborazione di suoi marito, Giovanni Lamberti. La coppia, in passato, è stata tra i massimi fondatori dell’Atletica Mondovì. Tanto è vero che il loro nome è diventato importantissimo per questo sport, diventando una colonna portante della società. Come citato in precedenza l’annuncio è stato dato dalla sua famiglia. Condoglianze che sono arrivate dal numero uno della FIDAL, Stefano Medi, dal Consiglio Federale e da parte del mondo dell’atletica italiana. Anche tutti noi della redazione ci stringiamo attorno al dolore che stanno provando loro, parenti ed amici.