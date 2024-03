Tennis, scelta fatta: annuncio sul ritiro

Tennis, arrivano delle novità importanti sul campione per quanto riguarda il ritiro: l’annuncio spiazza i tifosi. Gli ultimi aggiornamenti

La stagione tennistica ha preso il volo con i primi tornei dell’anno, ma tra gli argomenti principali di discussione non può che esserci anche il suo possibile ed imminente ritiro. Una data precisa ancora non c’è, ma la cosa certa è che se ne sta parlando eccome. Ovviamente ci stiamo riferendo ad Andy Murray che ne è ritornato a parlare. Quest’ultimo, nel corso del torneo in quel di Indian Wells, si è fermato solamente al secondo turno. Dopo aver iniziato con il piede giusto contro il belga David Goffin, Murray si è dovuto arrendere contro Andrey Rublev.

Al termine del match è intervenuto in conferenza stampa. Ovviamente non potevano assolutamente mancare le domande, da parte dei giornalisti, per quanto riguarda la data del suo ritiro. A meno di colpi di scena dell’ultimo minuto il tutto potrebbe verificarsi a margine della prossima estate. Pioggia di quesiti sull’argomento e la risposta non si è fatta attendere e non ha lasciato alcun tipo di dubbio.

Ritiro Murray, il campione svela tutto: le ultime

Queste sono alcune delle dichiarazioni che il tennista britannico ha rilasciato in conferenza stampa: “Sono sicuro che ogni tipo di atleta, quando smette di giocare, si guarda indietro e vorrebbe aver fatto qualcosa di diverso o di migliore. Io sento di aver fatto davvero bene. In tutti questi anni ho lavorato duramente, mi sono impegnato molto“.

Altro che rimpianti o altro: il suo obiettivo non è assolutamente quello di guardarsi alle spalle ma di guardare in avanti: “Non ho saltato troppi giorni di allenamento per mancanza di disciplina o per decisioni sbagliate. Non posso dire di essere una persona che ha avuto troppi rimpianti. Ovviamente ci sono alcune decisioni che ho preso che rimpiango e vorrei aver avuto un’altra possibilità, ma nel complesso è stata una buona prova”.

Successivamente è ritornato a parlare su alcune sue dichiarazioni, del passato, che non sono passate inosservate: “Il mio obiettivo è quello di appendere la racchetta al chiodo in estate.Poi davvero non so cos’altro aggiungere. E’ da un anno e mezzo che me lo chiedono. Ovviamente ci avevo pensato, ma non avevo ancora preso una decisione. Non capisco perché continuino a chiedermelo“.