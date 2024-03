Valentino Rossi rompe il silenzio: sui social fa sognare i tifosi

Si è ritirato ormai più di due anni fa dall’attività agonistica, ma Valentino Rossi è ancora molto presente nel circus della MotoGP

Se ne sente ancora la mancanza anche se in fondo è come se non se ne fosse mai andato. Valentino Rossi è ancora legatissimo all’ambiente della MotoGP nonostante il ritiro dalle competizioni che risale a più di due anni fa. Il ‘Dottore’ è rimasto con il suo VR46 Racing Team che continua a sfornare giovani talenti da far diventare campioni.

Del resto anche l’attuale detentore del titolo mondiale, Francesco Bagnaia, è cresciuto nella scuderia di Rossi, prima di approdare alla Ducati ufficiale dove ha conquistato due mondiali consecutivi. Il fiuto dell’ex fuoriclasse di Tavullia per i giovani talenti è una delle tante doti riconosciutegli da tutti.

Quest’anno poi ad aver in qualche modo riavvicinato Rossi all’ambiente delle due ruote è stato il clamoroso trasferimento di Marc Marquez al team Gresini: il campione di Cervera, ex acerrimo rivale e nemico del Dottore, ha deciso di lasciare dopo oltre dieci anni la Honda che non gli garantiva più di lottare per il titolo mondiale.

Di fronte alla possibilità di guidare una Ducati Desmosedici, Marquez ha operato una scelta tanto sorprendente quanto coraggiosa. Una scelta che ha fatto però storcere il naso a Valentino Rossi che ha visto la mossa di Marquez come la voglia di alimentare una rivalità che sembrava ormai sopita per sempre.

Valentino Rossi, le dichiarazioni via social mandano in estasi i tifosi: tutti i dettagli

Non è un caso che subito dopo la bella vittoria di Bagnaia nel Gran Premio del Qatar, andato in scena lo scorso fine settimana sul circuito di Losail, Rossi abbia voluto complimentarsi con lui. Attraverso il suo profilo su Instagram l’ex campione marchigiano ha rivolto un pensiero al suo ex allievo.

Valentino ha sottolineato il trionfo del centauro piemontese condividendo all’interno delle Stories un video dell’esultanza di Francesco Bagnaia. Una condivisione accompagnata da un breve ma significativo commento: “Ma guarda un po’ chi c’è davanti la domenica… grande Pecco”.

Bagnaia ha iniziato nel migliore dei modi la rincorsa al terzo titolo iridato consecutivo lasciando il Qatar come leader della classifica mondiale che lo vede in testa con soli due punti di vantaggio su Brad Binder.

Quello di Rossi non è stato solo un complimento rivolto a Bagnaia, ma un monito nei confronti di Marc Marquez. Se il fuoriclasse spagnolo pensava di poter tornare sul tetto del mondo solo per aver cambiato squadra, dovrà ricredersi in fretta.