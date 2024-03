Le formazioni ufficiali di Atalanta-Sporting. Gasperini conferma le sensazioni della vigilia: 3-4-3 con Miranchuk, Scamacca e Lookman in fase offensiva. Non c’è dunque De Ketelaere dal 1′. In casa portoghese Gyokeres titolare. 3-4-3 anche per lo Sporting.

LE FORMAZIONI

Atalanta (3-4-3): Musso; Hien, Djimsiti, Kolasinac; Holm, De Roon, Ederson, Bakker; Miranchuk, Scamacca, Lookman. All. Gasperini.