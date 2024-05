Conto alla rovescia per Schumacher, è pronto ad uscire da casa

Michael Schumacher pronto ad uscire di casa dopo anni difficili: i tifosi dell’ex pilota della Ferrari stentano a crederci

Gli appassionati di Formula 1 non possono non pensare con un sorriso alle sue straordinarie imprese. Alla guida dalla Benetton prima e della Ferrari poi, Michael Schumacher è stato in grado di incantare scrivendo incancellabili pagine di questo sport.

Non è un mistero che Schumi sia stato tra i piloti più discussi, amati e seguiti di sempre nel bene o nel male. Vittorie ma anche sconfitte, come la debacle a Jerez nel 1997 che gli costò la squalifica dal mondiale piloti poi vinto dalla meteora Jacques Villeneuve. Ma da lì in poi, il tedesco è stato capace di fabbricare con talento e tanto lavoro un futuro vincente come nessun altro in quel di Maranello.

5 mondiali con la ‘Rossa’ e un’eredità che ancora oggi nessuno è stato in grado di cogliere degnamente. La sua leggenda non ha mai perso forza e come lui – in pochi – hanno lasciato una tale impronta in Formula 1. Il tedesco si ritirò nel 2012 ma l’evento che ha segnato per sempre la vita di Schumacher ha avuto luogo il 29 dicembre 2013 sulle nevi di Meribel.

La caduta dagli sci, i soccorsi ed un riserbo ormai totale che avanza da oltre undici anni sulle sue condizioni di salute. Informazioni pochissime, quasi nessuna. La moglie, Corinna, ci tiene a mantenere Michael lontano dai riflettori per dargli modo di riprendersi in serenità. E pare proprio che qualcosa sia in procinto di cambiare: l’ex pilota della Ferrari parrebbe pronto a tornare.

Clamoroso Schumacher: la data che i fan attendevano

Michael Schumacher sempre nei pensieri di tifosi e appassionati. E così l’indiscrezione che torna in auge dai media tedeschi ha del clamoroso: Michael è pronto a uscire finalmente di casa dopo anni di sofferenza.

Alla fine dell’estate si terrà il matrimonio della figlia adorata di Michael, Gina Maria. E Schumi non ha la minima intenzione di mancare. Il tedesco sembrerebbe poter presenziare personalmente al lieto evento che si terrà nella blindatissima Villa di Maiorca, struttura acquistata sei anni fa dal presidente del Real Madrid Florentino Perez.

Un evento privato a cui in pochi, tra familiari e amici intimi, potrà partecipare. E pare proprio che vi sarà finalmente anche Michael, visto che la villa sembrerebbe essere già stata attrezzata con le strumentazioni necessarie ad assistere il 55enne tedesco seguito ventiquattro ore al giorno dal suo team di medici e specialisti.

Mancano poche settimane, poi il ritorno dell’ex pilota potrebbe davvero concretizzarsi. E i milioni di tifosi, che da anni attendevano buone notizie, non potranno che essere felicissimi del lieto evento.