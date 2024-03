Pedullà: “Lazio, lo staff di Sarri valuta le dimissioni. Occhio a Tudor”

Altro caos in casa Lazio? Ne parla in esclusiva Alfredo Pedullà: “Lazio: lo staff di Sarri sta valutando le dimissioni dopo una notte di riflessioni. Non ci sono più le condizioni psicologiche. Solo Martusciello resta lì, per ora, ma non avrà aumenti. Occhio a Tudor (nome anticipato nel pomeriggio di lunedì): possibile incontro nelle prossime ore con il suo agente”.

Da valutare dunque la situazione: di sicuro il clima in casa biancoceleste non è sereno, dopo le dimissioni di Maurizio Sarri e il periodo negativo che sta attraversando la squadra, dopo l’eliminazione dagli ottavi di Champions League e le quattro sconfitte nelle ultime cinque partite.