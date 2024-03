Sinner numero uno in classifica ATP: c’è la data

Jannik Sinner sempre più vicino alla posizione numero uno nel ranking ATP, ecco la possibile data dell’incoronazione

Il tennis italiano già da diversi anni ha ripreso vigore ed è tornato protagonista, ma adesso si prepara a vivere una vera e propria età dell’oro. Grazie a Jannik Sinner, ma non soltanto. Il tennista altoatesino è l’ovvio capofila del movimento, con risultati che a soli 22 anni lo stanno già proiettando nella leggenda.

Dopo il grande finale della scorsa stagione, con il trionfo in Coppa Davis dopo quello in diversi tornei importanti, la finale delle Atp Finals e la posizione numero 4 nel ranking, il 2024 è iniziato ancora meglio. Affermazione storica agli Australian Open e balzo, dopo la vittoria di Rotterdam, anche alla posizione numero 3. E la scalata non è finita qui, anzi, è solo all’inizio.

Dicevamo di un movimento italiano in grande spolvero e la vittoria di Nardi con Djokovic potrebbe propiziare, presto, il salto di Jannik Sinner in vetta al ranking ATP. Per il momento, nel mirino c’è la seconda posizione di Carlos Alcaraz. Entrambi hanno raggiunto i quarti di finale a Indian Wells, in semifinale possibile nuovo ennesimo incrocio tra i due. Se Jannik dovesse battere l’iberico, sarebbe già numero 2 ufficialmente alla fine del torneo californiano.

Jannik Sinner pregusta il sorpasso a Djokovic: gli scenari

L’obiettivo, però, è svettare davanti a tutti. Il che significa superare Novak Djokovic. Impresa che sembrava impensabile soltanto fino a poco tempo fa, ma che adesso si sta, invece, avvicinando sempre di più.

Al termine di Indian Wells, Djokovic, pur uscito ai sedicesimi, resterà in testa al ranking con un certo margine. Ma se Sinner dovesse vincere il torneo, ridurrebbe già le distanze a 815 punti. Puntando ad avvicinarsi ulteriormente nel successivo Masters 1000 di Miami, altro appuntamento cruciale.

Il sorpasso non sarà una cosa immediata, dato che a Miami, così come a Indian Wells, Djokovic non ha punti da difendere. Lo scorso anno, infatti, il serbo non era presente nel Sunshine Double. Ma lo stato di forma di Sinner, fin qui davvero superlativo in questo avvio di stagione, apre a prospettive interessanti.

Nella stagione sulla terra rossa, Sinner lo scorso anno non ha avuto un grande rendimento. Saranno dunque di meno rispetto a quelli di Djokovic i punti da difendere nel ranking e la sua scalata potrebbe subire una notevole accelerazione. La sensazione è che Sinner possa essere in grado di diventare nuovo numero uno entro l’autunno, se continuerà come sta facendo.