Michael Schumacher, l’ultimo gesto commuove il mondo della F1: che emozione

Michael Schumacher è di nuovo al centro delle discussioni: ecco l’ultimo gesto che lo riguarda

I tifosi di Michael Schumacher non possono dimenticare le sue straordinarie imprese, ma anche che tipo di personaggio influente sia stato all’interno del Motorsport. Ecco perché l’ultima notizia ha lasciato tutti con gli occhi lucidi.

La situazione di Schumacher è nota a tutti anche se nei dettagli le sue condizioni non sono mai state svelate dalla famiglia. La moglie Corinna ha innalzato negli ultimi 10 anni un muro di privacy che può essere infranto solo da alcuni fidatissimi amici (vedi Jean Todt) e dai famigliari. Schumi vive nella sua villa di Gland, in un’esclusiva residenza nella piccola cittadina sul lago di Ginevra, accompagnato da un’assistenza medica costante. Alcune voci lo avrebbero voluto ora a Maiorca, in un’altra residenza di grande lusso acquistata da Corinna direttamente dal presidente del Real Madrid Florentino Perez.

Al di là di dove si trovi occhi l’ex pilota di Formula 1 è ovvio che per mantenere un’equipe medica di quel genere c’è bisogno di spese ingenti. I proventi della sua attività gloriosa nel Motorsport consentono alla sua famiglia di provvedere a tutto il necessario, e poi se c’è bisogno di qualcosa in più si può sempre ricorrere a qualche cessione preziosa.

Michael Schumacher, all’asta esemplari unici della sua collezione di orologi: valore da urlo

In questi giorni andrà in scena a Ginevra una sessione molto importante di aste di orologi, attraverso il marchio Christie’s. Lunedì 13 maggio, presso il Four Seasons Hotel des Bergues della città svizzera per eccellenza in tema di orologi, saranno battuti anche 8 pezzi appartenenti a Michael Schumacher. Oggetti preziosi della sua collezione privata, in occasione del 30° anniversario della conquista del suo primo titolo mondiale (1994 con la Benetton di Briatore).

Tra questi modelli ci sono in particolar modo due esemplari unici, realizzati solo per Michael Schumacher e regalatigli da Jean Todt, team principal ai tempi della Ferrari e grandissimo amico. Il primo è un Royal Oak Chronograph in oro bianco di Audemars Piguet del 2003 (valore attorno ai 200mila euro), reso speciale dalla presenza di decorazioni inerenti il casco dell’ex pilota i Maranello e sei stelle (come i titoli mondiali vinti fino a quella stagione).

Il secondo è un Vagabondage 1 in platino di F.P. Journe del 2004 (valore che sfiora i 2 milioni di euro) con decorazioni sul quadrante relative ai sette campionati conquistati, traguardo raggiunto in quell’anno. Oltre a questi due modelli speciali ci saranno poi anche un set di cinque orologi sempre del 2004, di F.P. Journe e un Rolex Daytona Ref. 6262 del 1971.