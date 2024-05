Shock Sinner, “carriera chiusa”: tifosi gelati

Jannik Sinner si è ritirato dal torneo di Madrid per un problema all’anca ma ora il rischio cresce. Un annuncio spaventa i tifosi

Il campione italiano, Jannik Sinner, dovrà fare molta attenzione nel recupero per presentarsi al top in vista di Roma e Parigi. Sullo sfondo c’è un parere piuttosto allarmante che parla di carriera a rischio e di conseguenze davvero serie per il futuro.

Le condizioni fisiche di Jannik Sinner preoccupano e non poco visto che all’orizzonte ci sono impegni davvero importanti come Roma e Parigi. Durante il Master 1000 di Madrid il nostro portacolori ha accusato un fastidio all’anca sin dai primi turni. Dopo aver superato stringendo i denti Kotov e Khachanov ha deciso però di alzare bandiera bianca contro Auger-Aliassime. Niente sfida di Quarti di Finale e arrivederci agli Internazionali. I dottori, come riportato dallo stesso Sinner sui suoi profili social, gli hanno consigliato di osservare alcuni giorni di riposo prima di riprendere gli allenamenti. Il problema all’anca è da prendere con le pinze, specie perché potrebbe trasformarsi in qualcosa di più grave.

In una stagione ricchissima di impegni e con pochissime fasi “morte” non è possibile fermarsi per un periodo prolungato, quindi anche il recupero dovrà essere il più veloce possibile.

Jannik Sinner, il problema all’anca non si può sottovalutare: sullo sfondo c’è il caso Murray

A parlare delle condizioni di Jannik Sinner e a preoccupare i suoi tifosi e tutti gli appassionati è stato anche Luca Bottazzi, ex giocatore e allenatore di tennis, oggi docente universitario e studioso. Ai microfoni di ‘Mowmag’ ha spiegato: “Non conosco l’entità precisa, ma spero che sia un problema all’anca collaterale e non coxartrosi perché altrimenti Sinner avrebbe chiuso la carriera“. Dichiarazioni tranchant che hanno però una ragione di fondo: “Intendo dire che avrebbe una carriera brevissima. Potrebbe diventare numero uno e poi scendere rapidamente. Alcuni problemi all’anca sono molto invalidanti, basta vedere cosa è successo ad Andy Murray”.

In effetti il caso dello scozzese è piuttosto emblematico in tal senso, visto che da numero 1 del mondo e vincitore di 3 tornei dello Slam, si è ritrovato a dover combattere per anni con un fastidio che lo ha reso un giocatore “normale”.

Nonostante questo ha deciso di continuare a partecipare ai tornei ma la sua carriera è stata completamente rovinata ad alti livelli. La speranza è che per Sinner si tratti davvero di qualcosa di più lieve.