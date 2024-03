Un altro fenomeno alla Ferrari, per Hamilton è tutto possibile

Lewis Hamilton sarebbe pronto ad accogliere un altro campione in Ferrari. L’assist dell’inglese è davvero invitante per la scuderia di Maranello

Lewis Hamilton, nelle sue ultime dichiarazioni, ha parlato del futuro di un altro grande protagonista dei motori, in un accostamento mediatico alla Ferrari per la prossima stagione.

L’ingaggio di Lewis Hamilton, ufficializzato più di un mese fa, dimostra come la rossa punti al massimo nel prossimo futuro. L’inglese manterrà un ingaggio elevatissimo come alla Mercedes, e guadagnerà circa cinquanta milioni di euro l’anno (per almeno il prossimo biennio) e avrà una sua influenza in pista e nelle scelte della scuderia di Maranello inevitabilmente.

L’approdo del pilota non sarà probabilmente l’unica grande novità prevista per il 2025: la Ferrari si sta guardando intorno con decisione e punta a rinforzarsi anche in altri settori. Hamilton sa bene come la Rossa potrebbe alzare ulteriormente il livello con un altro innesto di qualità, e in tal senso le voci di mercato aumentano sempre più.

Hamilton suggerisce il colpo alla Ferrari, i dettagli

Hamilton chiuderà la stagione con la Mercedes ma si guarda già intorno per capire quali siano i protagonisti della F1 che potrebbero fare al caso della Ferrari. Un caso su tutti sta diventando particolarmente virale. Il suo eventuale passaggio sulla Rossa sarebbe un altro bel colpo di scena: Adrian Newey alla Ferrari sarebbe un passaggio gradito dal driver sette volte campione del mondo.

I venti di crisi in casa Red Bull sono evidenti: c’è tensione all’interno del team e Newey non gradisce il caos degli ultimi tempi. Vuole lavorare con tranquillità e soprattutto con la consapevolezza di non avere scossoni e polemiche di ogni genere, come dimostrano i casi di Horner e di Jos Verstappen negli ultimi periodi. L’esperienza di Newey del resto non si discute: l’attuale direttore tecnico della Red Bull ha dimostrato, nel corso degli anni, di essere uno dei migliori in assoluto.

I tanti titoli conquistati in F1 (ben dodici, con le macchine che ha progettato) sono una garanzia per i tifosi e per lo stesso Hamilton. Che parte con il suo paragone per mostrare la fattibilità dell’operazione, ai microfoni di ‘Motosport-total.com’: “La mia mossa ha dimostrato come tutto sia possibile, Newey riceve tanti elogi per il lavoro corale della Red Bull e ne è una parte importante”.

Hamilton ha specificato come non influirà sulle scelte della Ferrari. Ovviamente avere Newey alla propria parte, per la prossima stagione, alzerebbe le chance di vittoria per la scuderia di Maranello: “Non tocca a me decidere e fare questo tipo di scelte. In questa stagione correrà contro di lui con la Mercedes, al momento non posso dire nulla su quanto accadrà per il prossimo anno”.