Federica Pellegrini, sapete dove vive la Divina? La sua casa ha un dettaglio unico

L’ex campionessa olimpica Federica Pellegrini ha stupito i numerosi fan condividendo sui social il nuovo arredamento della sua casa: ecco il dettaglio che non è sfuggito

A distanza di due anni circa dal suo addio al nuoto, Federica Pellegrini si sta abituando sempre più al suo ruolo di mamma a tempo pieno.

La piccola Matilde ha riempito d’amore la vita dell’ex nuotatrice veneta che sta imparando, col passare dei giorni e dei mesi, quanto sia difficile e al contempo stimolante essere mamma a tempo pieno.

Ma ogni tanto la ‘Divina’, questo il soprannome con cui viene ricordata ancora oggi, si concede qualche minuto di relax e assieme al compagno Matteo Giunta ne approfitta per aggiornare i fans in merito ai miglioramenti apportati alla sua casa.

Federica Pellegrini, il dettaglio della casa non passa inosservato

La casa di Federica e Matteo è ubicata a Verona ed è circondata da un ampio spazio verde dove spuntano fiori e piante particolari. I due hanno scelto la città veneta in quanto, a differenza magari di altre, è più tranquilla e perfetta per la privacy, aspetto sempre importante per due personaggi pubblici come loro.

I locali interni della casa, mostrati a volte dalla stessa Pellegrini su Instagram, dimostrano quanto i dettagli facciano la differenza: ad esempio, nelle foto condivise si intravede una grande scala che introduce al piano superiore e un divano color ocra molto accogliente. In altre foto, come quella mostrata sotto, invece Federica ha reso pubblico il suo studio personale.

Nel salotto di casa Pellegrini troviamo poi un grande televisore, un arco Led molto caratteristico disegnato da due artisti di Merano; mentre nella stanza della campionessa olimpica non si può non notare una grande cabina armadio che conserva al suo interno i suoi vestiti preferiti: non è una novità infatti che la Pellegrini sia un’amante dello shopping, da anni è una grande appassionata di moda.

Infine il dettaglio che non è passato inosservato è chiaramente la cameretta di Matilde, l’ambiente di sicuro più importante per i due neo genitori: l’ambiente è stato decorato con dei disegni realizzati a mano dall’artista Tony Gallo. Nei video pubblicati da Federica poco prima di partorire si intravedono anche un divano beige rivestito di cuori, una culla color bianco e un guardaroba dove sono conservati i piccoli vestitini della neonata.