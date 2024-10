Champions League, Milan-Club Brugge 3-1: la decidono i cambi

Il Milan batte 3-1 il Club Brugge e trova così i primi 3 punti stagionali in Champions League. Rossoneri avanti nel primo tempo con gol Olimpico di Pulisic. Il Club Brugge resta in 10, espulso Onyedika. Nella ripresa pareggia il subentrato Sabbe. Poi Reijnders segna una doppietta su assist dei subentrati a Leao e Loftus-Cheek, Okafor e Chukwueze.

Champions League, le ufficiali

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Gabbia, Tomori, Theo Hernández; Fofana, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, R. Leão; Morata.

BRUGES (4-3-3): Mignolet, Seys, Mechele, Ordonez, De Cuyper; Onyedika, Jashari, Vanaken; Talbi, Jutglà, Tzolis.

Il primo tempo

Pronti, via e a sfiorare il gol è il Club Brugge. Sugli sviluppi del corner, prima de Cuyper calcia centrando il muro rossonero e poi Ordonez ci prova dalla distanza prendendo la traversa a Maignan battuto. Al 34′ passa il Milan con Pulisic. Serviva una magia al Milan e la magia arriva: corner affidato a Pulisic, che calcia verso la porta. Traiettoria non sporcata da compagni e avversari e bucato un non impeccabile Mignolet. 6 minuti e il Club Brugge resta in 10. Onyedika viene espulso dall’arbitro dopo consulto VAR per un brutto fallo su Reijnders.

La ripresa

Al 52′ pari ospite. Azione avviata da Tzolis e chiusa dai due nuovi entrati, con la rifinitura di Vetlesen e la conclusione di Sabbe che fa secco Maignan. Al 60′ Fonseca ribalta la gara. Fuori Leao e Loftus-Cheek, tra i fischi, dentro Chukwueze e Okafor. 1 minuto e Okafor entra in area da sinistra sfuggendo a Sabbe e serve Reijnders per il 2-1. Altri 10 minuti e il Milan trova addirittura il 3-1. Un errore di De Cuyper dà il là a Chukwueze, che da sinistra serve in area Reijnders per la doppietta personale. In precedenza, ammonito Gabbia. Altri 4 minuti e Fonseca da spazio anche a Musah e Camarda al posto di Fofana e Morata. L’attaccante rossonero diventa così il più giovane italiano di sempre ad esordire in Champions, superando Moise Kean. Per il classe 2008′ è l’esordio nella massima competizione europe. Nel finale spazio anche a Thiaw per Gabbia. Al 87′ trova anche il primo gol in Champions Camarda, la rete viene però annullata per fuorigioco del classe 2008′. Termina così con il Milan che trova i primi tre punti stagionali in Europa.