Leclerc shock, cala il gelo: non c’è niente da fare

Il pilota Ferrari non usa mezzi termini in vista del prossimo gran premio di Australia: cala il gelo anche tra i tifosi, RB20 ancora troppo avanti

Il prossimo Gran Premio sul circuito di Melbourne, Australia, per dimostrare alla Red Bull che la Ferrari quest’anno c’è. Questo grossomodo l’obiettivo che si pone Charles Leclerc e il team principal Frederic Vasseur, giunti all’appuntamento australiano dopo due podi consecutivi e aver visto il solito Verstappen vincere in modo semplice.

Invertire questo trend è il minimo indispensabile per il team di Maranello che comunque, nonostante tutte le difficoltà, ha mostrato come la nuova SF-24 sia una monoposto valida e con ancora margini di miglioramento. Certo, non scalfisce ancora la RB20 ma il percorso intrapreso in Bahrain e che ha fatto tappa in Arabia Saudita fa comunque ben sperare.

Intanto però lo stesso pilota monegasco annuncia ai tifosi che in vista di Melbourne non dovranno aspettarsi grosse novità in termini di prestazione.

Ferrari, Leclerc sicuro: a Melbourne non ci saranno novità evidenti

A Melbourne Leclerc vorrà stupire tutti come fece due anni fa: era il 2022 e il pilota riuscì a dominare sia il weekend di gara che lo stesso Verstappen. Quest’anno la situazione è diversa, anche se spetta sempre alla Ferrari rincorrere la Scuderia di Milton Keynes che sembra sempre avanti di uno step.

Durante un’intervista concessa al termine del Gran Premio dell’Arabia Saudita, il pilota principale della Ferrari non a caso ha ammesso che le difficoltà della vettura sono ancora evidenti: “Non credo che avremo grosse novità in Australia, senza aggiornamenti ci concentreremo su quel che abbiamo“, ha detto il pilota monegasco.

“Abbiamo fatto progressi a Gedda, ma dobbiamo ancora aspettare per lo step che ci manca per avvicinarci alla Red Bull. Dobbiamo aspettare che arrivino altre novità e vedere che tipo di passo in avanti faremo“, ha detto ancora Leclerc ammettendo quindi che le differenze tra la SF-24 e la RB20 siano ancora fin troppo elevate. Servirà quindi ancora tempo affinché la nuova monoposto del Cavallino Rosso spodesti finalmente la macchina perfetta in mano agli anglo-austriaci.

Leclerc tuttavia non vorrà sicuramente ripetere a Melbourne l’esperienza dello scorso anno, dove finì in mezzo alla ghiaia della curva 3 non riuscendo più a ripartire. Terminò quel gran premio all’ultimo posto: una motivazione in più per far bene quest’anno.